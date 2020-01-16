FATİH'TEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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FATİH'TEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

6 saat önce

Fatih'te iki iş yerinden çelik kasa çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

FATİH'TEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA, System.String[]

Fatih'te iki iş yerinden çelik kasa çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin çelik kasayı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fatih'te iki iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu adreslerini tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu 7 Ocak Salı günü yakaladı.

Şubede sorgulanan Sedat K.(39)'nın 7 adet suç kaydı, Mehmet D.(18)'nin 14 adet suç kaydı, Bedrettin S.(37)'nin 14 adet suç kaydı, İsmail Ç.(22)'nin 3 adet suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin 6 gün içerisinde Fatih'te girdiği iki iş yerinden çaldıkları çelik kasaların içinde 85 bin lira nakit para, 3 bin 200 dolar, 800 euro ve 3 adet tablet olduğu belirtildi. Dört hırsızlık şüphelisinin çalıntı otomobil ve Eyüp Sultan'da çaldıkları çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin Fatih'te bulunan iş yerine çalıntı otomobilleriyle geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı sürüyerek iş yerinden çıkarttıkları ve otomobil bagajlarına yükledikleri anlar görüntülere yansıdı.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik kameraları)

-Şüphelilerin otomobilleriyle iş yerlerine gelmesi

-Şüphelilerin iş yerine girerek çelik kasayı sürükleyerek çıkarma anı

-Şüphelilerin çaldıkları çelik kasayı otomobillerinin bagajına yüklemesi

(Aktüel)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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