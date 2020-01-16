Fatih'teki çelik kasa hırsızları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'teki çelik kasa hırsızları kamerada - Son Dakika

Fatih'teki çelik kasa hırsızları kamerada

6 saat önce

FATİH'te iki iş yerinden çelik kasa çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Fatih'teki çelik kasa hırsızları kamerada, System.String[]
FATİH'te iki iş yerinden çelik kasa çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin çelik kasayı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fatih'te iki iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu adreslerini tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu 7 Ocak Salı günü yakaladı.

Şubede sorgulanan Sedat K.(39)'nın 7,  Mehmet D.(18)'nin 14,  Bedrettin S.(37)'nin 14  ve  İsmail Ç.(22)'nin 3  suç  kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin 6 gün içerisinde Fatih'te girdiği iki iş yerinden çaldıkları çelik kasaların içinde 85 bin lira, 3 bin 200 dolar, 800 euro ve 3 adet tablet olduğu belirtildi. Dört hırsızlık şüphelisinin çalıntı otomobil ve Eyüpsultan'da çaldıkları çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin Fatih'te bulunan iş yerine çalıntı otomobilleriyle geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı sürüyerek iş yerinden çıkarttıkları ve otomobil bagajlarına yükledikleri anlar görüntülere yansıdı.


Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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