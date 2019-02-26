Son Dakika Haberleri: Fatih'teki Cinayet

Fatih'teki Cinayet

41 dakika önce

Fatih'te iş insanı Vedat Yöngel'i (58) öldürüp gasbettikleri öne sürülen ailenin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Fatih'te iş insanı Vedat Yöngel'i (58) öldürüp gasbettikleri öne sürülen ailenin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde iş insanı Yöngel'in öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, zanlıların yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Narik H. ve Armen H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, zanlıları, yurt dışına kaçmak için otomobille havalimanına bıraktıkları ve zanlıların cinayette kullandığı tabancayı denize attıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Narik H. ve Armen H. emniyetteki ifadelerinde cinayette kullanılan tabancayı Ahırkapı sahilinden denize attıklarını söylemeleri üzerine, deniz polisinin olay yerinde arama yaptığı, tabancayı bulamadıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay

Yöngel'in evinde temizlik yapan Ermeni uyruklu Stella M. ve eşi Mena M, borç ödeme bahanesiyle Yöngel'i 17 Şubat'ta Fatih'teki evlerine çağırıp oğulları Varlam M. ile tabancayla vurarak öldürdü. İş adamının üzerinde bulunan 10 bin doları alan aile üyeleri, ardından Yöngel'in Kağıthane'deki evine giderek 200 bin lira değerinde altını da çaldı.

Cinayet, şüphelilerin 18 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmadan önce, Varlam M'nin, Yöngel'in oğlu Serdar Yöngel'e mesaj atarak, babasının Fatih'teki evde olduğunu, gidip almasını söylemesi üzerine ortaya çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:26 Kaynak: AA

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