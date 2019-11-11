Son Dakika Haberleri: Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

6 saat önce

Fatih'te bir otelin kafe bölümünde oturan Uygur Türkü Saımaıtı Aıerken, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih'te bir otelin kafe bölümünde oturan Uygur Türkü Saımaıtı Aıerken, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Milet Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAYNAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, silahlı saldırı sonucu ölen Saımaıtı Aıerken'in, son zamanlarda maddi sıkıntı çektiği, gümrükleme işleriyle uğraşan bir iş adamı olduğunu tespit etti. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan, olayın yaşandığı kafenin önünde park edilmiş olan bir konsolosluk plakası olan lüks cip üzerinde çalışma yapıldı. Ekipler, lüks cip üzerinde daha detaylı çalışma yapmak amacıyla aracı polis merkezine çekti.

(İHA)

Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

Polis, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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