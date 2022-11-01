Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım - Son Dakika
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Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım

01.11.2022 14:20

İstanbul Fatih'te bir apartmanın bodrum katında parçalanmış cesedi bulanan 65 yaşındaki Celal Han'ın katil zanlısı 78 yaşındaki Sitrak K., "Neden yaptın?" sorusuna, "Kalp krizi geçirdi. Korktum parçaladım" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Fatih'te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp Celal Han'ın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih'e gittiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğu birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis, Han'ın bir daha bodrumdan hiç çıkmadığını tespit etti.

ŞÜPHELİ İÇİNDE KAYIP MÜRACATI YAPILDI

Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde Celal Han'ın buluştuğu 78 yaşındaki Sitrak K.'ya ulaştı. Sitrak K. polislere arkadaşıyla buluştuğunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken bu kez Sitrak K.'nın yakınları 29 Ekim'de kayıp müracaatında bulundu.

Fatih'teki cinayetin zanlısı: Kalp krizi geçirdi, korktum parçaladım

PARÇALANMIŞ CESET BODRUMDA BULUNDU

Polis, Sitrak K.'nın kaybolmasının ardından savcılıktan aldığı izinle Celal Han'ın son olarak girdiği bodrum katta arama yaptı. Yapılan aramada Celal Han'ın 6 parçaya ayrılan cesedi bulundu. Cesedin bir bıçakla parçalara ayrılarak poşetlere konduğu belirlendi.

Fatih'teki cinayetin zanlısı: Kalp krizi geçirdi, korktum parçaladım

AYNI GÜN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada kayıp olarak ta aranan Sitrak K.'yı 31 Ekim'de Fatih'te sokakta dolaşırken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Sitrak K. arkadaşını parçalara ayırdığını itiraf etti.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Şüphelirir, bodrum katta birlikteyken arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü bunun üzerine paniğe kapıldığını söylediği belirtildi. Sitrak K.'nın "Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. O öldükten 2 gün sonra cesedi parçalara ayırdım. Kollar, bacaklar ve vücudu ayrı ayrı poşetlere koydum. Başını ise bir kutuya koyarak kaldırdım. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının nasıl yaptınız sorusunu cevaplayan şüpheli "O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur" dedi.

Kaynak: DHA
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Kalp Krizi, Sarıyer, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım - Son Dakika

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