Fatih'teki Çinli Haiyun Chen cinayetinin sanığına 33 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çinli Haiyun Chen'in öldürülüp yakılmasına ilişkin tutuklu yargılanan sanık Mert Pehlivan, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatı, delillerin hukuka aykırı elde edildiğini, bu nedenle geçersiz olacağını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık Pehlivan, "Olayla bir ilgim yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Yapmadığım bir cinayetten dolayı 3 yıldan beri haksız yere cezaevindeyim. Avukatlarımla birlikte kanıtlamaya çalışsak bile çıkmazdayım." şeklinde konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Pehlivan'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimiyle cezayı 25 yıla düşüren heyet, sanığı "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "mala zarar verme" suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık, cezaya alkışlayarak tepki göstererek, "Yapmadığım bir suçtan dolayı ceza verdiniz." dedi.

Mütalaadan

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaada, 8 Temmuz 2019'da sanık Mert Pehlivan'ın maktul Haiyun Chen'in ikamet ettiği Fatih'teki evine gittiği, burada para karşılığı ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtilmişti.

Sanığın, kesici aletle boğazını keserek öldürdüğü maktulün bilekliğini alıp evi ateşe verdiği anlatılan mütalaada, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla kadar olmak üzere toplamda 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.