FATİH'TEKİ DENETİMDE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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FATİH'TEKİ DENETİMDE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI

03.10.2022 15:16

FATİH'te taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

FATİH'te taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 3 şoföre yolcu seçtiği için ayrı ayrı bin 823 lira para cezası kesilirken, araçları da 10'ar gün trafikten menedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında tek tek durdurulan taksi şoförlerinin, evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrollerini de yaptı. Denetimlerde, yolcu seçen 3 taksiciye ayrı ayrı bin 823 lira para cezası kesildi. Öte yanda yolcu seçen taksicilerin araçları 10 gün trafikten menedildi.

Ceza kesilen taksici Salim Gençal, "Havalimanından yolcu alıyoruz, araç bağlıyorlar. Burada 'paydosa gidiyoruz' diyoruz, araç bağlıyorlar. Ne yapalım biz? Nasıl çalışalım yani? Bir çalışma yöntemi de söylesinler çalışalım yani. Orada durdurmuyorlar. Hiçbir yerde durdurmuyorlar. Yolcuyu yoldan mı alalım? Havadan mı alalım? Yani biz taksiciler olarak çalışmamamız lazım. Artık büyükşehir de buna bir çözüm bulması lazım. Ben rahatsızım. Gitmiyorum dedim. O taraf bana ters gitmiyorum diye durdurdular. Araca cezayı keser. Aracı da bağlıyorlar. Yolcu seçmiyorum. Ben rahatsızım. Şeker hastasıyım diyorum. Gidemem o tarafa. Gitmeyeceğim dedim. Yok sen yolcu seçiyorsun. Tamam cezayı kestiniz. Aracı bağlamayın. Daha geçen gün havalimanında yolcu aldık, sistemden yolcu aldık diye aracımızı bağladılar. Bunun zararını kim karşılayacak?" dedi.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ DENETİMDE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TEKİ DENETİMDE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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