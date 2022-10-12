FATİH'TEKİ DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYA İLK MÜDAHALE EDENLER ANLATTI BIÇAĞI TUTTUM, POLİSE VERDİM - Son Dakika
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FATİH'TEKİ DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYA İLK MÜDAHALE EDENLER ANLATTI BIÇAĞI TUTTUM, POLİSE VERDİM

12.10.2022 16:16

FATİH'te üç gün önce yol kenarında hurda toplanan çek çek arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsü Şeyhmus Aykurt'a döner bıçağıyla saldırdıktan sonra tutuklanan ve 9 yıla kadar hapsi istenen 42 yaşındaki kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar'a müdahale eden esnaf yaşananları anlattı.

FATİH'te üç gün önce yol kenarında hurda toplanan çek çek arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsü Şeyhmus Aykurt'a döner bıçağıyla saldırdıktan sonra tutuklanan ve 9 yıla kadar hapsi istenen 42 yaşındaki kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar'a müdahale eden esnaf yaşananları anlattı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Volkan Aksoy, Döner bıçağını tuttum, polis gelince polis verdim. O sinirle hemen herkesi çağırdım dedi. Kahvehanede otururken sesi duyunca hemen olay yerine gittiğini belirten Ahmet Toksoy, Arkadaşımızı o halde görünce biz dayanamadık. Aramızda arbede yaşandı. Vuran kişi o kadar rahat ki 'Ayıp olmuyor mu Bu kadar insan üzerime geliyorsunuz' diyordu. Biz orada vuran kişi ile ilgilendik diye konuştu.

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından kendi arabasıyla hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Omranıfar'ın Kasten yaralama suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Olaya müdahale eden esnaf yaşananları anlattı.

DÖNER BIÇAĞINI TUTTUM, POLİSE VERDİM

Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Volkan Aksoy, Olay olurken müşterim vardı. Arabanın camına 4-5 kez vurduğu an yetiştim. Arabadan indiği için koluna geldi bıçak. Vuran kişiye kaçmaması gerektiğini söyledim. 'Kaçmıyorum' dedi. Döner bıçağını tuttum, polis gelince polis verdim. O sinirle hemen herkesi çağırdım. Bütün esnaf geldi. Vuran kişiyi aldılar. Halk vuran kişiyi dövdü. Ardından Şeyhmus ağabeyi kendi arabasıyla hastaneye götürdüler dedi.

ARKADAŞIMIZI O HALDE GÖRÜNCE DAYANAMADIK

Kahvehanede otururken sesi duyunca hemen olay yerine gittiğini belirten Ahmet Toksoy, Dışarıda otururken ses duyduk. Hemen gittik arkadaşımızı bileğini tutarken gördük. Kimin vurduğunu sorduk. Vuran kişi gayet çok sakin şekilde arabasına yaslanmış, kaçmıyordu. Arkadaşımızı o halde görünce biz dayanamadık. Aramızda arbede yaşandı. Vuran kişi o kadar rahat ki 'Ayıp olmuyor mu Bu kadar insan üzerime geliyorsunuz diyordu. Biz koşarak yanına gittiğimiz zaman kendisi yerdeydi. Kan sulandırıcı kullandığı için kanı da durmuyordu. Havlu ile tampon yaptılar. Biz orada vuran kişi ile ilgilendik. Bıçağı arabasının koltuğuna saklamıştı. Döner bıçağıydı, başına da havlu sarmıştı. Her türlü olaya tedbirli geziyormuş demek diye konuştu.

Sabri Türkyılmaz ise Döner bıçağı çıkardı, biz kendisini alıp tuttuk ve hırpaladık. Polisler gelince de polis teslim ettik dedi.

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Kaynak: DHA

Ahmet Toksoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYA İLK MÜDAHALE EDENLER ANLATTI BIÇAĞI TUTTUM, POLİSE VERDİM - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TEKİ DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYA İLK MÜDAHALE EDENLER ANLATTI BIÇAĞI TUTTUM, POLİSE VERDİM - Son Dakika
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