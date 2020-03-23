Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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