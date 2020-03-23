FATİH'TEKİ ERMENİ PATRİKHANESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

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FATİH'TEKİ ERMENİ PATRİKHANESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
6 saat önce
Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
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