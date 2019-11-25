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Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ KAÇAK TÜTÜN DENETİMLERİ KAMERADA - Son Dakika

FATİH'TEKİ KAÇAK TÜTÜN DENETİMLERİ KAMERADA

6 saat önce

FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi.

FATİH'TEKİ KAÇAK TÜTÜN DENETİMLERİ KAMERADA, System.String[]
FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi. Denetimlerde 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri tütün satışı yapan dükkanlara 7 Kasım'da denetim gerçekleştirdi. Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 3 dükkana akşama saatlerinde denetim yapan ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği toplam 303 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Denetimlerde yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmoud A.(37), Hasan A.(44) ve Madhat J.(42)  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler ise polis kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Dükkanlara denetim yapılması

Kaçak tütünleri tespit edilmesi

Kaçak tütünlerin toplanması

Kaçak tütünlerin sergilenmesi


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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