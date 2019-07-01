Son Dakika Haberleri: Fatih'teki kadın cinayetinde 4 gözaltı
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Fatih'teki kadın cinayetinde 4 gözaltı

1 saat önce

Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

Fatih'teki kadın cinayetinde 4 gözaltı, System.String[]
Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen  Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

Tacikistanlı Firuza Akhmedova (24) adlı kadın Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Horhor caddesindeki evde 26 Haziran'da ölü bulunmuştu. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerin, "Akhmedova'yı boğarak öldürdük. Çantasında bulunan para ve telefonu alarak kaçtık" dedikleri öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Tacikistan, Bursa, Fatih, Güncel
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