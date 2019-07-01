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Fatih'teki kadın cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Fatih'teki kadın cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi Fatih'te bir kadını boğarak öldüren 4 kişi adliyeye sevk edildi Fatih'te bir kadını önce öldürüp sonra gasp eden şahıslar adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Fatih'te bir apartman dairesinde ölü bulunan kadının cinayetinden sorumlu...

Fatih'teki kadın cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Fatih'te bir kadını boğarak öldüren 4 kişi adliyeye sevk edildi
Fatih'te bir kadını önce öldürüp sonra gasp eden şahıslar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Fatih'te bir apartman dairesinde ölü bulunan kadının cinayetinden sorumlu oldukları belirlenen 3'ü Afganistan vatandaşı 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli hayat kadını, evinde boğulmuş şekilde ölü bulunmuş, polis bunun üzerine inceleme başlatmıştı. Polisin yaptığı inceleme ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da göz altına alınmıştı.
Şahısların emniyetteki sorgusunda, Firuza Akhmedova ile fuhuş amaçlı bir araya geldikleri, ilişkiye girdikten sonra da kadını boğup çantasında bulunan para ve cep telefonunu alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin cinayetten sonra Mücahit B. ile görüştükleri, Mücahit B.'nin şahısları Bursa'ya kaçırdığı belirlendi.
Fatih'te bir apartman dairesinde Firuza Akhmedova isimli hayat kadınını boğarak öldüren Afganistan uyruklu 3 kişi ve onlara yardım ettiği belirlenen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Fatih'teki kadın cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
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