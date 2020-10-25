Fatih'teki karikatür eyleminde otellerde asılı Fransa bayrakları indirildi - Son Dakika

Fatih'teki karikatür eyleminde otellerde asılı Fransa bayrakları indirildi
25.10.2020 17:02
FRANSA'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren Suriyeliler'den oluşan grup, Fatih'teki otel ve restoran girişlerinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi.
FRANSA'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren Suriyeliler'den oluşan grup, Fatih
'teki otel ve restoran girişlerinde asılı bulunan Fransa
bayraklarını indirdi. Polis gruba müdahale ederek dağıttı.
Fatih İskendetpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan İstanbul'daki Suriyeliler'den oluşan kalabalık grup, bir süre Fransa aleyhine slogan attı. Gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı. Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki önlemleri sürüyor.
- İstanbul
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