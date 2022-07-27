Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı 'nda dün akşam saatlerinde LM 6245 plakalı otomobil sürücüsünün ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli Burak Sabay'la çarpıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı.

Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FATİH'TE MOTOSİKLETLİ BURAK'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KASKININ KAMERASINDA - Son Dakika

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