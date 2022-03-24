Fatih'teki kütüphaneleri her ay 120 binin üzerinde öğrenci ziyaret ediyor - Son Dakika
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Fatih'teki kütüphaneleri her ay 120 binin üzerinde öğrenci ziyaret ediyor

24.03.2022 22:18
Fatih'teki kütüphaneleri her ay 120 binin üzerinde öğrenci ziyaret ediyor

İstanbul Fatih'te hizmet veren 13 kütüphane, her ay 120 bini aşkın öğrenciyi ağırlıyor.

İstanbul Fatih'te hizmet veren 13 kütüphane, her ay 120 bini aşkın öğrenciyi ağırlıyor.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 2 yıl gibi kısa bir sürede 13 kütüphaneyi çocukların ve gençlerin hizmetine sundu.

Aynı anda 2 bin ziyaretçiyi ağırlama kapasitesine ulaşan ve 150 bine yakın kitabın yer aldığı kütüphanelerin ziyaretçi rakamları her ay giderek artıyor.

Fatih Belediyesinin gençleri ve eğitimi öncelediği politikalarla "eğitimde fırsat eşitliği sunma" ilkesi çerçevesinde hizmete alınan ikisi çocuk kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphane her ay 120 bini aşkın öğrenciyi misafir ediyor.

Kütüphanelerde 150 bine yakın kitabın yanı sıra internete, bilgisayara ve fotokopi hizmeti gibi dijital çağın gerektirdiği enstrümanlara kolay ve ücretsiz ulaşabilme imkanı sunuluyor. Ayrıca tüm kütüphanelerde ücretsiz çay, kahve ve çorbanın yanı sıra sürpriz ikramlarla öğrenciler gün içinde motive ediliyor.

2 çocuk kütüphanesinde kitap sevgisi gelişiyor

Fatih Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kariye Refik Halid Karay ve Sümbülefendi Çocuk kütüphanelerinde 5-10 yaş arası çocukların okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi gelişiyor.

Özel olarak tasarlanan kütüphanelerde çocukların ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini de geliştirme imkanı sunuluyor.

Çocukların renkli dünyalarından esinlenerek tasarlanan çocuk kütüphanelerinde yer alan etkinlik köşelerinde satranç, tiyatro, drama, müzik, sanat ve serbest zaman etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

"Geribildirimler bizi çok mutlu ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "2 yıl zarfında özene bezene inşa ettiğimiz, zevkle donattığımız kütüphanelerimizin sayısı 13'ü buldu. Kütüphanelerimizde kullanıcılara sağladığımız huzurlu ortamla, çalışma konforuyla marka değeri yüksek ideal bir model oluşturduğumuza inanıyorum. Gençlerimizden olduğu kadar anne babalardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Bu geribildirimler bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz, Fatih'te yaşayan her gencimizin kitaba, bilgiye ve ideal çalışma ortamına en rahat şekilde ulaşabilmesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 28 Mart'ta başlayıp 4 Nisan'a kadar sürecek "Kütüphaneler Haftası" kapsamında Fatih ilçesinde günler öncesinden yapılan hazırlıklarla öğrencilere bu haftaya özel sürpriz yarışmalar, hediyeler, ikramlar ve özel programlar sunulacak.

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İstanbul, Kitap, Çocuk, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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