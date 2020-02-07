Fatih'teki Mercan Ağa Camisi, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Fatih'teki Mercan Ağa Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Eminönü Taya Hatun Mahallesi'nde 1464 yılında inşa edilen Mercan Ağa Camisi ve haziresinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Depreme karşı da güçlendirilen caminin açılışına, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Ersoy, vakıf şuurunu yaşatmak için son 17 yılda 5 bin 400 eseri restore ettiklerini belirterek, bu büyük restorasyon seferberliğini hız kesmeden sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.

Eminönü'nde vakıf kültür varlıkları açısından en zengin bölge olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu bölgede Mısır Çarşısı, Kirazlı Mescit, Nuruosmaniye Camisi, Ayasofya Hazire Dairesi gibi daha pek çok vakıf eserinin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Yine bu bölgede, Rüstem Paşa Camisi, Yeni Cami, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi gibi önemli vakıf eserlerinin bir kısmının restorasyonu devam etmekte. Beyazıt Camisi'ni inşallah ramazandan önce ibadete açacağız. Tavaşi Süleymanağa Camisi ve Burmalı Mescidi'nin restorasyonları tamamlandı, önümüzdeki hafta da onların açılışını yapacağız."

Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sadece Türkiye'de değil, ecdadın vakıf kurduğu bütün coğrafyalarda restorasyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Mercan Ağa Camisi'nin restorasyon kapsamında depreme karşı da güçlendirildiğini vurgulayan Ersoy, "Mercan Ağa Camisi'ne yüz yıllara direnme gücü verdik. 1440 yılında inşa edildi ve ayakta kalacak. Biz genel müdürlük olarak atalarımızın emanetini aldık. Önemli olan gelecek nesillerimize bu yüksek şuuru doğru anlatmamız." diye konuştu.

Cami, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.