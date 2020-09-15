Fatih'teki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yücel Kurum ve olayla ilgisi olmayan bir kadın silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.