Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

15.07.2022 18:43
Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve kasideler okunup dua edildi.

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve kasideler okunup dua edildi.

Fatih Müftülüğünce ikindi namazı öncesi camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Aşr-ı şerifler ve kasidelerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.

Programa çok sayıda kişi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Öte yandan namazın ardından bazı vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinden Prof. Dr. İlhan Varank'ın cami haziresinde yer alan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

YORUMLAR
500
Başkan Fatih Köse: '15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır' Başkan Fatih Köse: '15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır' GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı
Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:53 Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 19:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement