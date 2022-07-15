Programa çok sayıda kişi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi - Son Dakika

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