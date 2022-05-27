Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika
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Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı

27.05.2022 14:22

Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı Fatih'te ölen adamın yakınları konuştu Fatih'te silahlı çatışmada işe gittiği sırada hayatını kaybeden adamın cenazesi adli tıp kurumundan alındıktan sonra gözyaşları içinde defnedildi.

Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı

Fatih'te ölen adamın yakınları konuştu

İSTANBUL - Fatih'te silahlı çatışmada işe gittiği sırada hayatını kaybeden adamın cenazesi adli tıp kurumundan alındıktan sonra gözyaşları içinde defnedildi. Kameraya konuşan yakınları, "Tek amacı çocuklarına bakmaktı, suçluların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

Fatih Beyazıt'ta silahlı çatışma sırasında işe giden ve aldığı kurşunla ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azerbaycanlı Kamran Dadaşzade'nin cenazesi yakınları tarafından alındı. Adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları, cenazeyi yaşadığı Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Akşamseddin Camii'ne götürdü. Film ve dizilerde rol alarak geçimini sağlayan Dadaşzadenin cenazesine eşi, kızları ve yakınları katıldı. Eşi ve çocukları yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

"Ciğerimizi yaktılar, suçluların ağır ceza almasını istiyoruz"

Cenaze çıkışı gözyaşları içinde kameraya konuşan ablası Mahire Dadaşzade, "Ciğeri yanmış ablasıyım. Yaktılar ciğerimizi kardeşimin hiçbir suçu yoktu. Oradan işe geçiyordu, ekmek parasını kazanmaya çalışıyordu. Bilmiyorum o insanlar niye silahla oynuyorlar, insanların canını yakıyorlar. Üç gün yoğun bakımda kaldı, dün aldık cenazeyi. ki tane kızı var, onlar da okuyorlar. 16 ila 17 yaşlarındadır. İşe gidiyordu, her sabah gittiği yol, onun suçu oradan geçmek. Şimdi çocuklarının hakkını arayacağız. Ceza alsınlar, burası Türkiye her önüne gelen silah almasın. Haklarımızı talep edeceğiz. İki tane kızı, bir aileyi mağdur ettiler. O polisin günahı neydi. İki kızı yetim bıraktılar. Ömürlerinin sonuna kadar ceza alsınlar" dedi.

Daha sonra konuşan yengesi Frengiz Ertüzel, "Kamran gurbet elde, gücü yettiği kadar helal ekmek kazanıp çocuklarına bakmak için savaş veriyordu. Yeri geldiği zaman çok güzel bir oyuncuydu. Azerbaycan'dan buraya gelmişti. Burada bazı dizilerde oyunculuk yaptı. Gücü yettiği kadar elektrik işleriyle uğraşıyordu. O gün de oradan geçerken, kör kurşuna rast geldi. ailesi çok mağdur iki kızı var, eşi var, burada çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Hakkımızı istiyoruz, hakkımızı arıyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyetinin adaletine inanıyorum. Adalet yerini bulacak, yapanların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz" diye anlattı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kız çocuğu babası Kamran Dadaşzade, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı
Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı
Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı
Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı
Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı
Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'teki silahlı çatışmada ölen adamın cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika
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