Fatih'teki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Fatih'teki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Karanfilli Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bu kişilerden biri silahla yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:33 - Kaynak: AA
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