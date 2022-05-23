Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı - Son Dakika
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Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı

23.05.2022 12:38

Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı Husumetli iki esnaf arasında çıkan kavgada 1'i polis 2'si ağır 6 kişi yaralandı Fatih'te husumetli iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı

Husumetli iki esnaf arasında çıkan kavgada 1'i polis 2'si ağır 6 kişi yaralandı

İSTANBUL - Fatih'te husumetli iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Beyazıt Kapalıçarşı girişinde Çadırcılar Caddesi husumetli iki esnaf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği çarşıya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru G.K. yaralandı. Olayda A.M, A.S., F.Ç., Z.B., kimliği belirsiz 1 kişiyle birlikte 5 vatandaş da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı, F.Ç ile kimliği belirsiz kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 23 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı
Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı
Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı
Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fatih'teki silahlı kavgada 23 gözaltı - Son Dakika


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