Fatih'teki tarihi surların bir kısmında çökme yaşandı - Son Dakika

Fatih'teki tarihi surların bir kısmında çökme yaşandı

Çökmenin olduğu sur havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çökme sonrası tarihi surlar drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Fatih Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir gürültüyle çöken taşlar yola doğru düştü. Tarihi surlardan kopan kaya parçaları 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesine bağlanan yola doğru düştü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle o esnada oradan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Araçlarıyla oradan geçmek isteyen sürücüler ise yola düşen kaya parçalarını kaldırarak yolun kenarına kaldırdı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çökmenin yaşandığı surlarda yaptığı incelemelerde kimsenin olmadığını belirledi. Tarihi surlardan koparak yola düşen parçalar nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda inceleme yaparken, temizlik görevlileri ise yolda temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan, çevrede bulunan bir vatandaş ise köpeklerin surlardan çöken parçaların altında söyleyerek bir süre arama yaptı. Kaya parçalarını kaldırarak köpeğini arayan vatandaş daha sonra köpeğini bularak oradan ayrıldı. Büyük bir gürültü ile çöken surlardan kopan parçalar yola doğru düşerken çökme sonrası tarihi surlar drone ile havadan görüntülendi.