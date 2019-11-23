Son Dakika Haberleri: Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı
Son Dakika Güncel Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı - Son Dakika

Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı

6 saat önce

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında Çinli çift yaralandı.

Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı, System.String[]

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında Çinli çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki sürücü Taner Ö. idaresindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çin vatandaşları Werfang Mao ve karısı Huang Yuping'e çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Werfang Mao, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Huang Yuping ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Werfang Mao'nun beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü Taner Ö, gözaltına alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kennedy Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'teki trafik kazasında Çinli çift yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]