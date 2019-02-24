Son Dakika Haberleri: Fatih'teki Trafik Kazasında Fas Uyruklu Kadının Ölmesi

Fatih'teki Trafik Kazasında Fas Uyruklu Kadının Ölmesi

1 saat önce

Fatih'te yaya geçidinde çarptığı Fas uyruklu kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şoför tutuklandı.

Fatih'teki Trafik Kazasında Fas Uyruklu Kadının Ölmesi, System.String[]
Fatih'te yaya geçidinde çarptığı Fas uyruklu kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şoför tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma'nın (24) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ve şoförün olay yerinden kaçmasına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli D.F'yi 18 Şubat'ta Eyüpsultan'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.F. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Fas, Güncel
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