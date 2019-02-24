Fatih'teki Trafik Kazasında Fas Uyruklu Kadının Ölmesi
1 saat önce
Fatih'te yaya geçidinde çarptığı Fas uyruklu kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şoför tutuklandı.
Fatih
'te yaya geçidinde çarptığı Fas
uyruklu kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şoför tutuklandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 13 Şubat'ta Adnan Menderes
Bulvarı Aksaray
Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma'nın (24) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ve şoförün olay yerinden kaçmasına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli D.F'yi 18 Şubat'ta Eyüpsultan'da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.F. tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA
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