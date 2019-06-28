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Fatih'teki yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar yakalandı

1 saat önce

Fatih'te bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu kadının ölü bulunmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'teki yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar yakalandı, System.String[]
Fatih'te bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu kadının ölü bulunmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi Tayyareci Orhan Sokak'taki bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova'nın ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bursa'da oldukları tespit edildi. Harekete geçen ekipleri yaptıkları operasyonda, M.B. ile yabancı uyruklu M.M. ve B.U Bursa'da gizlendikleri adreslerde yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirilirken, sağlık kontrolünün ardından 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Elleri bağlı olarak bulunmuştu

Olay, önceki gün saat 04: 30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde Tayyareci Orhan Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu bir kadın, ayaklarından bağlı kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunmuş, polisin yaptığı incelemelerin ardından 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu kadının boğazına poşet geçirilip, başörtüsü ile boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
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