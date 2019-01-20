Son Dakika Haberleri: Fatih'teki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti (Ek Bilgilerle)

Fatih'teki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti (Ek Bilgilerle)

53 dakika önce

FATİH'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Fatih'teki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti (Ek Bilgilerle), System.String[]
FATİH'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı, handaki atölyede yaşadığı öğrenilen Yaşar Çakıcı hayatını kaybetti. Yaşar Çakıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen bir iş hanında saat 06.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 4 katlı binanın giriş katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Süleymaniye Camii ve Medresesi başta olmak üzere birçok tarihi yapının bulunduğu bölgede, yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yangın sırasında içeride bulunan ve kurtulan işçilerden Hacı Karagülle, iş hanında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu, yangının merkezi olan atölyede bir işçinin bulunduğunu ve yangından kurtulamadığını ifade etti.

Yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin, çaydanlık atölyesinin sahibi 70 yaşlarındaki Yaşar Çakıcı ait olduğu belirlendi. Çakıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Yaşar, İşçi, Güncel
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