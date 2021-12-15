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Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı

15.12.2021 10:34

Son dakika haberler: Fatih'teki yangında can pazarı Demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldılar İstanbul Fatih'te ganyan bayiinde meydana gelen yangın nedeniyle binada can pazarı yaşandı.

Fatih'teki yangında can pazarı

Demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldılar

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te ganyan bayiinde meydana gelen yangın nedeniyle binada can pazarı yaşandı. Mahsur kalanlar demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldı.

Olay, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ganyan bayiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar kısa süre içerisinde tüm binayı sardı. Yangında 10 kişi mahsur kaldı. Yoğun dumandan dolayı yaşadığı daireden çıkamayan yabancı uyruklu kişilerin yardımına mahalleli koştu. Dairenin demir korkulukları kırılarak mahsur kalan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bodrum kattaki dairede uyuya kalan 3 kişiyle beraber toplam 7 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı yangında vatandaş ve itfaiyenin müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

"Benim evim de yanabilir"

Yanan ganyan bayinin yanında evi bulunan bir kadın, "Benim evimin bitişiğindeki ganyan bayi yandı. Bir bağrışmalar duydum. İnsanlar mahsur kaldı. Camların demirini kırıp 2-3 kişi kurtardık. Benim evim ahşap. Oradan sirayet ederse benim evim de yanabilir. Elim ayağım kesildi. Mahsur kalanları çıkardık. Ambulans aldı. Boğuluyordu. Demiri kırıp çıkardılar" dedi.

"Kepengi kırıp onları çıkardık"

Mahsur kalanların çıkarılmasına yardım eden bir vatandaş, "Yan tarafta Suriyeliler vardı. 2 kadın, 1 tane de erkek kalıyordu. Kepengi kırıp onları çıkardık. Burada da zenciler vardı. Onları da çıkardık. Alt katta kalanlar da şimdi çıktı" diye konuştu.

"İtfaiye memurları bizi uyandırdı"

Yangına uyurken yakalanan bina sakinlerinden Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yatıyorduk. Bir anda kapı çaldı. Yangın çıkmış. Biz de hayretler içerisindeyiz. Şok olduk. İtfaiye memurları bizi uyandırdı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı
Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı
Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı
Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında can pazarı - Son Dakika


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