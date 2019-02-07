Fatih'teki Yangında Mahsur Kalan 2 Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

FATİH'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

FATİH'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yan binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



Akdeniz Caddesi üzerinde ev olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alan çatıya itfaiye aracının merdiveninden sıkılan suyla müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle yan binanın en üst katındaki bir iş yerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri ambulans içinde yapılan kişilerden biri daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından cadde daha sonra açılarak normale döndü. - İstanbul

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