Fatih Tekke: "Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız"

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçı sonrası, en az 4 transfer yapmaları gerektiğini belirterek, "Kenar oyuncusu, stoper, sağ bek ve alternatif forvete ihtiyacımız var. Burası Bursaspor. Biz böyle oynayamayız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor'a 2-0 mağlup olunan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam şunları söyledi: "Maç öncesi en önemli oyuncularımızdan bir tanesi Tim Matavz'ı kaybettik. Taha da son maçta sakatlandı. Sağ bekimiz mevki olarak sol bek olarak kullandık. Eksik mevkilerimiz var. Fakat şunu söyleyeyim, önde baskı yedik, istemediğim oyun tarzına büründü oyun. Maçın değerlendirmesinde, tek olumlu bir hücumumuz vardı. Sorumluluk bana ait. Basit paslar ve hatalar yaptık. Rakip de cesaretlendi. İlk yarıda gol bulabilirdi rakibimiz. Ne olursa olsun oyunumuzu oynamamız gerekiyordu. Bugün bir şey gösteremedik. Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız. En kötü başlangıç nasıl olabilirdi, sakat oyuncular, sakatlanan oyuncular, oyunu terk eden oyuncular. Elbette sorumluluk bana ait. Taraftarımıza ve camiamıza bir şeyler göstermek zorundayız. En iyi kadro biz miyiz? Hayır değiliz. Ama en iyisi olmak için adayı. Böyle bir başlangıçtan dolayı üzgünüm. Bundan sonra yapmamız gerekenleri oyuncularıma söyledim. Çalışacağız Bursaspor camiası Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Bunu herkes bilmeli. Oyuncularım da bilmeli. Biz pes edemeyiz. Önemli oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. İsmen iyiler Eksik bulduğumuz mevkilere kulübümüze uygun ve yakışır şekilde oyuncular katabilmek. Katarsak iyi, katmazsak da böyle olmamalı."

Fatih Tekke, transfer istediği bölgeleri açıkladı

Fatih Tekke transferle ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Kenar oyuncusu, stoper ve sağ bek lazım. İsmail Çokçalış'ın nasıl geleceğini de bilmiyorum. Hedefe oynayacaksak bunlar lazım. Santraforsuz başladık. Alternatif santraforumuz da genç. Daha coşkulu ve genç oyuncularını uygun atmosferlerde kullanmamız lazım. En az 4 transfere ihtiyacımız var" dedi.

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Tekke, "Gerekli analizleri yapabilmem için biraz süre lazım. Genç oyuncular geçen sene iyi performans ortaya koydu. Bu sene de yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama geçen sezondan çok daha kaliteli bir lig var. ve hedefe yürümemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam ayrıca oyundan erken çıkan Ofosu'nun adalesinde çekme olduğunu belirtirken, milli arayı da hazırlık maçı yaparak değerlendireceklerini belirtti. - BURSA