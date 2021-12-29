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Fatih Tekke: "Kalecimizin çok ciddi bir performansı vardı" - Son Dakika

Fatih Tekke: "Kalecimizin çok ciddi bir performansı vardı"

29.12.2021 09:12
Fatih Tekke: "Kalecimizin çok ciddi bir performansı vardı"

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Denizlispor'da Teknik Direktör Fatih Tekke maçın ardından konuştu.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Denizlispor'da Teknik Direktör Fatih Tekke maçın ardından konuştu. Kaleci Abdülkadir'in önemli bir performansı olduğunu söyleyen Tekke, bu sonucun camia açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve normal süresi ile uzatmaları 3-3 sona eren maçta penaltı atışları sonrasında rakibini kupanın dışına iten Denizlispor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tekke, "Maçın değerlendirmesi bizim açımızdan sonuç ve moral açısından çok iyi. Yine sakat verdik. Maçın başında oyuncularıma 'Önce sağlık' dedim. 11 oyuncumuz eksikti. Galatasaray çok pozisyon buldu, kalecimizin çok ciddi bir performansı var. Yoksa oyunun böyle olması mümkün değildi. İkinci yarıda baskı yaptık. Sakatlığa rağmen devam eden 2 oyuncumuz oldu. Camia açısından önemli bir maç oldu. Takımın ligde kötü giden bir süreci var. Ayağa kalkmak adına önemli. Sürpriz bir sonuç mu, evet sürpriz. Galatasaray ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koymuştu" açıklamasını yaptı.

"BİR PLANA BAĞLI OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Maçta 3-2 geriye düşmelerine karşın pas oyunundan vazgeçmemeleri hakkında konuşan Fatih Tekke, "Biz oyun olarak topa sahip olmak istiyoruz. Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum. Oyun felsefesi olmayan, kalitesi düşük liglerimiz var. Üst lig de dahil buna, bizim mücadele ettiğimiz lig de. Ben de hoca olarak kaleden diğer kaleye kadar, belli rotasyon ve aksiyonlarla beraber topu getirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Pas oyununda ısrar önemli. Bazen oyuncu baskı yediğini hissedip bunun dışına çıkabiliyor. Süper Lig'de de bizim ligde de ön baskıların da planı olmadığı için bunun üzerine gideceğiz. Attığımız gollerin hepsi bir plandı. Yediğimiz goller de beklediğimiz bir durumdu. Oyuncu kalitesinde de fark var. Ben ve ekibim bir maçı kazanacaksak, oyuncular ve teknik ekip beraber kazanmalı. Her gittiğim yerde bu böyle. Bunun sancıları oluyor. Ama ısrar etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"OYUN ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ BELKİ YOKTU AMA BİR PLAN ÜZERİNDEN GİTTİK"

İşin sonucunda çok önemli bir sonuç aldıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Birçok eksiğinizle beraber Galatasaray'ı eliyorsunuz. Oyun üstünlüğü olmadı belki ama oyunu bir plan üzerinden götürdük. Baskı yaparken de beklerken de belli bir plan içindeydik. Ritme uyduğunuz anlar da oluyor, kalitenizin yeterli ya da yetersiz olduğu anlar da oluyor. Koşullar kırbaç darbeleri gibidir. Bazıları bunu sırtında fildişi gibi hissederken bazıları palto giyer. Tüm dünyada oynanan oyunun gerçekliğine uygun hareket etmek istiyoruz. Türkiye'de futbolu düşünme şeklini değiştirebiliyorsak bir şey yapmış sayılırız. Hedefim budur" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın-İHA)

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Fatih Tekke, Denizlispor, Galatasaray, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fatih Tekke: "Kalecimizin çok ciddi bir performansı vardı" - Son Dakika
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