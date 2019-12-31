Fatih Tekke resmen İstanbulspor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Tekke resmen İstanbulspor'da! - Son Dakika Spor

Fatih Tekke resmen İstanbulspor'da!

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.


Sarı siyahlı kulüp eski hocası Fatih Tekke'yi resmen açıklarken 'Hoş geldin Sultan Fatih Tekke' görseli kullanıldı.


İstanbul ekibi Fırat Gül ile yollarını ayırarak, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.


Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü;

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fatih Tekke, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:41 
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