Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak - Son Dakika

Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını belirterek, "Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını belirterek, "Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans sistemi üzerinden bir araya gelen Dönmez, zirvenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, zirvede elektrik, doğal gaz, petrol ve akaryakıt sektöründen katılımcılar ile sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve salgın döneminde alınan tedbirleri anlattıklarını söyledi. Dönmez, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, yeni normale doğru gidiyoruz. Burada atılması gereken adımlar var. Onları değerlendirme imkanına kavuştuk. Bu dönemde bizim için çok kritik iki konu vardı. Biri enerji hizmetlerinin kesintisiz aksamadan müşteriye ulaştırılması ki burada herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci atlattık, atlatıyoruz. Diğeri de çalışanlarımızın güvenliği. Bu hizmetleri biz çalışanlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bu vesileyle enerji sektöründe çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz ön saflarda mücadeleyi sağlık çalışanlarımız göğüslüyor. Onlara minnettarız ama evine kapanan insanlarımıza enerji alanındaki hizmetin aksamadan götürülmesi de yine önemli işlerden birisi."

Meskende talep arttı, ulusal talep azaldı

Bakan Dönmez, salgın döneminde enerji tüketiminde talep değişimlerini olduğuna işaret ederek, elektrik ve doğal gazda evlerde talep artışının yüzde 15'lere vardığını ancak ulusal anlamda bu talebin yüzde 10-15 azaldığını bildirdi.

Akaryakıt sektöründe de ciddi bir daralmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Dönmez, talep yönünde bazı ürünlerde yüzde 30, bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan daralmanın görüldüğünü dile getirdi.

Mini YEKA üçüncü çeyrekte

Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının bu yılın ilk yarısı için planladığını belirten Dönmez, "İçinde bulunduğumuz süreçte gerekli katılım sağlanamaz, gerekli hazırlık yapılamaz, dolayısıyla beklenen faydayı zamanında temin edemeyiz diye ertelemiştik. Şimdi tekrar görüştük, sektör de bu konuda istekli. Üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de son durum

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de birçok aktörün Türkiye'yi başından beri denklemin dışında tutmaya çalıştığını ifade ederek, "Şimdi asıl bizi dışarda tutmak isteyenler oyun dışında kaldı. Bu krizi belki bahane ettiler, oradan çekildiler. Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Hem doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Libya ile yapılan mutabakat zaptına değinen Dönmez, sürecin başladığını ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu bölge için ilk arama başvurusunu yaptığını söyledi.

Dönmez, süreç tamamlanır tamamlanmaz ilk sismik araştırma faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye, 2011'de KKTC ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ve 2019'da Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı. Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz'de KKTC'den alınan ruhsat bölgelerinde sondaj ve sismik arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:29 Kaynak: AA


Son Dakika

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