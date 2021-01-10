Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını unutmadı. Terim bir video ile gazetecilerin gününü kutladı. Deneyimli teknik adam kutlama mesajında, "Çok zor şartlar altında çalıştığınızı biliyorum. Bugün sizin gününüz. Dünya gazeteciler gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL