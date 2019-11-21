Fatih Terim: 3 - Okan Buruk: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim, eski öğrencisi Buruk'a karşı 3 kez kazandı, 1 kez kaybetti.



Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaraylı ve Başakşehirli futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, maç ayrıca saha kenarında teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ve milli takımda Fatih Terim'in öğrencilerindendi. Buruk, bu karşılaşmayla birlikte bir kez daha hocasına rakip olacak.



6. randevu



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 4 kez kazanırken, Okan Buruk ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in takımları 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Buruk'un ekipleri ise 8 kez gol attı.



Fatih Terim ile Okan Buruk'un takımları arasında oynanan maçların sonuçları şöyle:



11.05.2019 (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 3



8.12.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor (Okan Buruk): 2



6.05.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2



18.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Akhisarspor (Okan Buruk): 2



27.02.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2 - İSTANBUL