Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1 - Son Dakika Spor

Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1

6 saat önce

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne olacak.

Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1, System.String[]

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim'in Yanal'a karşı 4'e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında oynanan 3 derbiden 1'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.


Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.


13. randevu


Geride kalan 12 resmi müsabakada Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim'in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.


Tek derbi Terim'in


İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim'li Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi uzatmada Didier Drogba'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.


Fatih Terim ile Ersun Yanal arasında oynanan maçlar şöyle:


Süper Lig 28.09.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Fatih Terim)


Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)


TFF Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)


Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)


Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)


Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)


Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)


Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)


Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)


Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)


Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)


Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal) - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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