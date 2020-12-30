Fatih Terim, 4 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı - Son Dakika

Fatih Terim, 4 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı

30.12.2020 00:37

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansından memnun olmadığı Jesse Sekidika, Babel, Luyindama ve Etebo'yu takımdan gönderme kararı aldı.

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve 15. hafta sonrasında 1 puan farkla ezeli rakibi Beşiktaş'ın üstünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Florya'da son zamanlarda iyi bir hava yakalandığı bilinirken Teknik Direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular hakkında da kararını verdi. Devre arası transfer döneminde sezon başında Fenerbahçe'nin yarattığı etkiyi yaratması beklenen Galatasaray'da lig başında yapılamayan transferlerin telafisi yapılacak.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI ÇOK SERT ESECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaşanan son gelişmelerin ardından takımdaki 4 ismin biletini kestiği ortaya çıktı. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, Ocak'ta Florya'da sert değişim rüzgarları estirecek. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak.

İLK İSİM SEKIDIKA

Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor. Sekidika bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

ÜÇ İSİM DAHA VAR

Onun dışında Babel veya Luyindama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Babel, bu sezon sarı kırmızılı takımda 11 maçta 2 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Luyindama ise sakatlıktan döndükten sonra bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi.

Devre arasında bekleneni veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinin de fesih edilmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı isme sadece 11 maçta forma verdi.

Fatih Terim, 4 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı

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Son Dakika Spor Fatih Terim, 4 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı - Son Dakika Spor


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