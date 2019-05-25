Son Dakika Haberleri: Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da

Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da

7 saat önce

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 5 yıllık mukavele imzalayacaklarını müjdeledi.

Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 5 yıllık mukavele imzalayacaklarını müjdeledi. Terim, platformda taraftarın önünde yeni sözleşmeyi imzaladı. Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları esnasında 'Terim' sürprizi yaşandı. Kupa sahneye gelmeden önce bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı; bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve siz sevgili seyircilerimizin huzurunda daha önce yüreklere atılmış imzayı kağıda dökmek istiyoruz. Sizin huzurunuzda Fatih Terim hocamızla 5 yıllık yeni sözleşme imzalıyoruz. Bu 5 yıllık imza, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracak" dedi. Başkan Cengiz'in bu konuşmasının ardından Fatih Terim, taraftarın huzurunda yeni mukaveleye imzayı attı.
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Güncel
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