Fatih Terim: "Acı bir veda oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Acı bir veda oldu' - Son Dakika

Fatih Terim: "Acı bir veda oldu"

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı, iyi olurdu. Bizden iyiler, sikletimiz farklı, bunu kabul edelim. 30-35 dakika durabildik. Çok fazla bir takım, biz de hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz. Aylar önce bana 'İyi isimler aldınız' dediğinizde, 'Umarım cisim de aynı olur' demiştim. Ocak ayında değişim kaçınılmaz. 3 kulvarda yapamayacağımız, hele hele Real Madrid ve PSG'nin seviyelerinin, kalitelerinin, kapasitelerinin önde olduğunu kabul edelim. Farklı mağlup olunmasaydı da, bizim düşüncelerimizi değiştirmezdi. Sadece teselli olurdu. Şu gerçeği kabul edelim, biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmeseydi de 1-0, 1-1 bitseydi de değişen bir şey olmaz. O mücadeleyi yapamadıktan sonra iddianız olmaz. Bunu çok güzel bir hikayeye çevirmek, Allah izin verirse, artık bizim boynumuzun borcu. İnşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız" ifadelerini kullandı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Paris Saint Germain, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı

Son Dakika Haberleri
15:23 HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2) - Son Dakika
15:22 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
15:22 ESENYURT'TA VATANDAŞLARI KAR PAYI VAADİYLE DOLANDIRAN KUYUMCU YAKALANDI - Son Dakika
15:18 Sokak köpeğini sopayla kovalarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılınca önce köpekten sonra... - Son Dakika
15:17 Şehit Emrah Şahin'in adı hatıra ormanı ile yaşayacak - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:26:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Acı bir veda oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]