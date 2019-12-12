Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Son Dakika
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Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz"

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fatih Terim:

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Fatih Terim'in açıklamaları;


Acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı, iyi olurdu. Bizden iyiler, sikletimiz farklı, bunu kabul edelim. 30-35 dakika durabildik. Çok fazla bir takım, biz de hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz.


DEĞİŞİM KAÇINILMAZ


Aylar önce bana 'İyi isimler aldınız' dediğinizde, 'Umarım cisim de aynı olur' demiştim. Ocak ayında değişim kaçınılmaz.


SADECE TESELLİ OLURDU


3 kulvarda yapamayacağımız, hele hele Real Madrid ve PSG'nin seviyelerinin, kalitelerinin, kapasitelerinin önde olduğunu kabul edelim. Farklı mağlup olunmasaydı da, bizim düşüncelerimizi değiştirmezdi. Sadece teselli olurdu.


BİZ BU SEVİYEDE DEĞİLİZ


Şu gerçeği kabul edelim, biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmeseydi de 1-0, 1-1 bitseydi de değişen bir şey olmaz. O mücadeleyi yapamadıktan sonra iddianız olmaz.


BOYNUMUZUN BORCU


Bunu çok güzel bir hikayeye çevirmek, Allah izin verirse, artık bizim boynumuzun borcu. İnşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız


Paris Saint Germain, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:11 
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