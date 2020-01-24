Fatih Terim açıkladı: "Nagatomo ayrılacak, Andone kalıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim açıkladı: 'Nagatomo ayrılacak, Andone kalıyor' - Son Dakika Spor

Fatih Terim açıkladı: "Nagatomo ayrılacak, Andone kalıyor"

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrasında takımdan ayrılacağı konuşulan Yuto Nagatomo hakkında açıklama yaptı.

Fatih Terim açıkladı:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrasında takımdan ayrılacağı konuşulan Yuto Nagatomo hakkında açıklama yaptı.


Nagatomonun takımdaki durumu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Nagatomo hakikaten benim futbol hayatında gördüğüm profesyonel futbol adamlarından biri. Bize çok iyi hizmetler verdi. Karşılıklı oturduk, konuştuk. Bir sıkıntımız yok, bir talibi çıkar ise ayrılacak. Hala antrenmanlarda en çok çalışan isimlerden biri. Nagatomoyu kırmak ne yönetimimizin ne bizim yapacağımız bişey olmaz. O nasıl isterse öyle davranacağız" açıklamalarında bulundu.


"ANDONE KALIYOR"


Yönetimden stoper transferi için talepte bulunduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların sıkıntısı içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınmak ve verilmesi ile ilgili, bir stoper istedim ama olmazsa dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. Andone şansımızı kullandık, bugün antrenmana çıktı. Bizim gibi kulüplerde her seye olabilir, biri gider diğerleri gelebilir" ifadelerini kullandı.


Çaykur Rizespor, Yuto Nagatomo, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:19 
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