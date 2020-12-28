Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

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