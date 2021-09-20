Fatih Terim, Alanya maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

Galatasaray, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini TT Stadı'nda Alanya'ya karşı aldı. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim taraftarları futbolculara gösterdiği tepkiden dolayı eleştirdi.
Terim yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyuncularımıza veya herhangi bir oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin, Babel. Islıklamak, yuh çekmek! Bunlar olmaz" dedi.
Taraftarların tepkisini doğru bulmayan Terim, "Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz" ifadelerini kullandı.
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