Fatih Terim, Alanyaspor maçından memnun:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenmesine karşın turu geçemeyen Galatasaray'da ortaya konan futbol, tüm camiayı mutlu etti.



Kupadan elendikleri için son derece üzgün olan oyunculara en büyük destek Fatih Terim'den geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, maç sonrası soyunma odasında moralsiz bir şekilde oturan futbolculara, "Sezonun en iyi futbolunu oynadınız. Bu oyun bizi şampiyonluğa ulaştırır. Yeter ki şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyelim" diye konuştu.



CEZA ALMAMAK İÇİN SUSTU



Bu arada, önceki gün, "İlk ve ikinci maçtaki bazı şeylerle ilgili konuşmayacağım, camiamızın sesini bekleyeceğim" diyen Terim'in bu sözlerinin sebebinin hakemler olduğu öğrenildi. Terim'in önceki gün Seri'nin attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasına ve Alanyaspor'un iki maçta da vakit geçirmesine hakemlerin göz yummasına kızdığı belirtildi. Sarı kırmızılı hoca ceza almamak için susmayı tercih etti.



