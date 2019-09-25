Fatih terim: ali koç'a cevap vermeyeceğim

Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap vermeyeceğini belirterek, "Ali Koç'un açıklamalarına baktım, inceledim. Cevap vermeye değmeyeceğine karar verdim. Değseydi cevap verirdim" diye konuştu.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Üç maçlık cezası nedeniyle derbide yedek kulübesinde yer alamayacak Terim, tribünde maçı takip etmenin zor olduğunu söyledi. Terim, "Sahaya uzaksınız, oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçı tribünde takip etmek beni üzüyor. Üzülmenin dışında da, takıma faydalı olacağım yerde olmamak rahatsız edici oluyor" dedi.

Futbolcularının haftada 3 maç oynamaya alışacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Galatasaray'da oynayan futbolcuların bahanesi olmaz. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile geçen sene enteresan bir maç oynadıklarını söyleyen Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız" ifadelerini kullandı.

Yardımcılarına yapılan eleştiriler için ise Fatih Terim, "Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır" açıklamasında bulundu.

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın derbide oynamayı çok istediğini vurgulayan Terim, "Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede bile problem yaşayabilir. Kendisine özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz" dedi.

- İstanbul