Fatih Terim - Ali Koç polemiğinde yeni gelişme!

Fatih Terim ve Ali Koç arasında çıkan polemiğin ardından Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan ve Ali Koç'a ait olan Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetmişti.
Galatasaray'ın fesih için Ali Koç'a tazminat ödediği iddia edilmişti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yaptığı konuşmayı aktarırken tazminat bedeli ödemediklerini belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Işık, "Az önce Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'la konuştum, Fatih Terim ve Ali Koç arasındaki polemiğin ardından " Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik" dedi."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...