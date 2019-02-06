Son Dakika Haberleri: Fatih Terim, Babası Talat Terim'in Hayatını Kaybettiğini Hastaneye Geldi

Fatih Terim, Babası Talat Terim'in Hayatını Kaybettiğini Hastaneye Geldi

58 dakika önce

Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiğini hastaneye geldi Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber babasının vefat ettiği hastaneye geldiADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Fatih Terim, Babası Talat Terim'in Hayatını Kaybettiğini Hastaneye Geldi, System.String[]
Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiğini hastaneye geldi
Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber babasının vefat ettiği hastaneye geldi

ADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.
Fatih Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber hastaneye geldi. Terim burada Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.
Terim'in babası Talat Terim'in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Sabah, Adana, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Spor
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