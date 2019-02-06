Fatih Terim, Babası Talat Terim'in Hayatını Kaybettiğini Hastaneye Geldi
58 dakika önce
Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiğini hastaneye geldi Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber babasının vefat ettiği hastaneye geldiADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.
Fatih Terim
, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiğini hastaneye geldi
Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
ile beraber babasının vefat ettiği hastaneye geldi
ADANA - Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.
Fatih Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber hastaneye geldi. Terim burada Acıbadem Adana
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.
Terim'in babası Talat Terim'in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti
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