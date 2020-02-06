Fatih Terim, babasını mezarı başında andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim, babasını mezarı başında andı - Son Dakika Spor

Fatih Terim, babasını mezarı başında andı

7 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.

Fatih Terim, babasını mezarı başında andı, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.

Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Demir spor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti. Anma törenine ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve spor camiasından birçok isim katıldı.

ANNESİNİ TESELLİ ETTİ

Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı.


- Ataradana
Fatih Terim, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla
Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim, babasını mezarı başında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]