Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
1 saat önce
- (Özel haber) Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti Terim ailesiyle birlikte geldiği mezarlıkta babasının kabrine çiçek bıraktıADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.
- (Özel haber) Fatih Terim
, babasının mezarını ziyaret etti
Terim ailesiyle birlikte geldiği mezarlıkta babasının kabrine çiçek bıraktı
ADANA - Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in 6 Şubat Çarşamba
günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana
Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.
Fatih Terim, bugün İstanbul
'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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