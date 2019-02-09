Son Dakika Haberleri: Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti

Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti

1 saat önce

- (Özel haber) Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti Terim ailesiyle birlikte geldiği mezarlıkta babasının kabrine çiçek bıraktıADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti, System.String[]
- (Özel haber) Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Terim ailesiyle birlikte geldiği mezarlıkta babasının kabrine çiçek bıraktı

ADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.
Fatih Terim, bugün İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Adana, Fatih Terim, Spor
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