Fatih Terim: "Bana Göre Gol Pozisyonuna Giriyorsak Sorun Yok"
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:51 Kaynak: AA
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