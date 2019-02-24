Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: "Bana Göre Gol Pozisyonuna Giriyorsak Sorun Yok"

Fatih Terim: "Bana Göre Gol Pozisyonuna Giriyorsak Sorun Yok"

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Fatih Terim, Spor
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